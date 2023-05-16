TİP'ten milletvekili seçilen Can Atalay tahliye olacak mı?

Geçen yıl görülen Gezi davasında 18 yıl hapis cezası alan ve 1 yıldır tutuklu olan Avukat Can Atalay, TİP listelerinden Hatay milletvekili seçilerek Meclis'e girmeye hak kazandı.



Peki Atalay hakkındaki hukuki süreç nasıl işleyecek, tahliye olacak mı?



Hukukçular bu noktada Anayasa'nın ilgili maddelerini işaret ediyor.

Anayasa'nın 83. maddesine göre milletvekilleri Meclis'in kararı olmadıkça tutuklanamıyor ve yargılanamıyor.



Atalay'la ilgili öncelikle yargılandığı mahkemeye başvurularak tahliyesi istenecek.



Olumsuz bir karar çıkması halinde ise Can Atalay'ın avukatları seçilme hakkının ihlal edildiği ve tutukluluğun makul süreyi aştığı iddiası ile Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak.

BALBAY 2 YIL SONRA TAHLİYE OLMUŞTU



Bu konuda benzer bir hukuki süreç Gazeteci Mustafa Balbay'la ilgili de işlemişti.



Balbay Ergenekon davasında tutuklu yargılanırken 12 Haziran 2011’de yapılan genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) milletvekili seçilmişti.



Tahliye talebi yargılandığı mahkeme tarafından iki kez reddedilen Balbay bunun üzerine Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.



Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararıyla Mustafa Balbay tahliye edilmişti.

