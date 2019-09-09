Bolu'da, bir markete ürün taşıyan TIR, 3 metre yükseklikteki alt geçide girince dorsesi parçalandı.
Umutkent Mahallesi'nde saat 15.00'da meydana gelen olayda Mesut Can idaresindeki TIR, 3 metre yüksekliğindeki Kürkçüler alt geçidinden geçmeye çalıştığı sırada daha yüksek olan dorsesi tavana çarptı.
Alt geçitte sıkışan TIR'ın sürücüsü durumu itfaiyeye haber verdi.
TIR yaklaşık yarım saatlik çaba sonucu, itfaiye ekiplerinin de yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
TIR'ın dorse kısmında bulunan ürünler yola saçılırken, belediye ekipleri ürünleri yol kenarına taşıdı.
Kazada yaralanan olmazken, TIR'ın dorsesi hasar gördü.
TIR, 3 metre yükseklikteki alt geçide sıkıştı
DHATürkiye
Bolu'da market ürünü taşıyan bir TIR, 3 metre yükseklikteki alt geçitten geçmeye çalışınca kaza yaptı. Kazada yola ürünler saçılırken olayda yaralanan olmadı.
Bolu'da, bir markete ürün taşıyan TIR, 3 metre yükseklikteki alt geçide girince dorsesi parçalandı.