TIR alev aldı, sürücüsü hayatını kaybetti

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde devrildikten sonra yanan TIR'ın sürücüsü yaşamını yitirdi.



M.E.T. idaresindeki 08 K 7068 plakalı TIR, D-100 kara yolu Koyulhisar yakınlarında tarlaya devrildi.



Kazanın ardından TIR'da çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Yangın, Koyulhisar Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Ekiplerin yaptığı kontrolde sürücü M.E.T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.