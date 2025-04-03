TIR, araçların üzerine devrildi

Osmaniye'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yüklü TIR, araçların üstüne devrildi. 3 araçta hasar meydana geldi.

TIR, araçların üzerine devrildi

Tüysüz beldesi Organize Sanayi Bölgesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hurda yüklü TIR, kavşakta dönüş yaparken kontrolden çıktı.

TIR, yol kenarında park halindeki araçların üstüne devrildi.

TIR, araçların üzerine devrildi - 1 Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, 3 araçta ise zarar oluştu.

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