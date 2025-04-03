TIR, araçların üzerine devrildi
Osmaniye'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yüklü TIR, araçların üstüne devrildi. 3 araçta hasar meydana geldi.
Tüysüz beldesi Organize Sanayi Bölgesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hurda yüklü TIR, kavşakta dönüş yaparken kontrolden çıktı.
TIR, yol kenarında park halindeki araçların üstüne devrildi.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, 3 araçta ise zarar oluştu.
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