TIR, cezaevi servis aracına çarptı: Yaralılar var
Burdur'da mermer yüklü TIR'ın, cezaevi personelini taşıyan servis aracına arkadan çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.
Burdur'da Antalya kavşağında dün saat 18.00 sıralarında meydana gelen kazada Ümit S. yönetimindeki mermer yüklü TIR, önünde giden Halil A. yönetimindeki cezaevi personel servis otobüsüne çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücülerin yara almadığı kazada otobüste bulunan Hasan D., Derviş E., Merve A. ve Rıza D. hafif yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.
Sürücüler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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