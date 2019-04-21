Bursa'nın Orhangazi ilçesi Yeniköy Yolu kavşağında sabah saatlerinde kaza meydana geldi.

Serkan Bozkurt yönetimindeki zeytinyağı yüklü TIR, kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada dorsedeki yaklaşık 20 ton zeytinyağı, yola döküldü.

Sürücü Bozkurt, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Ağır yaralanan Bozkurt, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yalova- Bursa yolu, dökülen zeytinyağı ve devrilen TIR nedeniyle trafiğe kapandı.

Ekiplerin temizleme ve aracı kaldırma çalışması sonucu yol, 3 saat sonra ulaşıma yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.