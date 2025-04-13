TIR devrildi, 6 kişi yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde TIR ile bir araç çarpıştı. Kazada biri bebek, ikisi çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı.

TIR devrildi, 6 kişi yaralandı

İpek Mahallesi'nde sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen TIR ile hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada, Selim K. (36), Sultan K. (32), Halime K. (11), Mehmet Emin K. (9), Mehmet Ali K. (10) ve Musa K. (1) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Musa K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...