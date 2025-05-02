TIR devrildi, beyaz eşyalar yola saçıldı
Erzincan'da beyaz eşya yüklü TIR devrildi. Kazada beyaz eşyalar çevreye saçılırken, sürücü yaralandı.
Erzincan'da beyaz eşya yüklü TIR, kaza yaptı.
Kaza, Erzincan-Sivas karayolu Sakaltutan mevkisinde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Kayseri'den Kırgızistan'a beyaz eşya taşıyan TIR, Sakaltutan Geçidi'nde devrildi.
Kazada araç sürücüsü yaralandı.
Kazanın ardından olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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