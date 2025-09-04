TIR devrildi: Ortalık savaş alanına döndü
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde çim yüklü TIR devrildi. TIR sürücüsü hayatını kaybetti.
D-650 kara yolunda Buğrahan Türker'in (25) kullandığı çim tohumu yüklü TIR, Bıyık Mahallesi Çubukbeli mevkisinde bariyerlere çarparak metrelerce sürüklendi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
ARAÇTA SIKIŞTI
Sürücü Türker, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden güçlükle çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Türker'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Jandarma ekipleri, kazada yola dökülen tohum torbaları nedeniyle kara yolunu bir süre ulaşıma kapattı.
Ekiplerin temizlik çalışmasının ardından kara yolu tekrar ulaşıma açıldı.
