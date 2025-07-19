TIR dorsesi araçtan ayrıldı, facia kıl payı atlatıldı

Siirt'te bir TIR'ın dorsesi araçtan ayrıldı, facia kıl payı atlatıldı.

Olay, sabah saatlerinde Kurtalan'da meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kontrolünde ilerleyen TIR'ın dorsesi henüz bilinmeyen bir nedenle yerinden çıktı.

Dorsenin yola savrulması nedeniyle trafik kısa süreliğine durma noktasına geldi.

Kaza sonrası olay yerine polis ekipleri sevk edilerek bölgede güvenlik önlemleri alındı.

Trafik ekipleri, yolu kontrollü şekilde açarak ulaşımın yeniden sağlanmasını sağladı.