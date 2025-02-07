TIR dorsesinde Afganistan uyruklu 5 göçmen yakalandı
Tokat’ın Erbaa ilçesinde polisin durdurduğu TIR'ın dorsesinde 5 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenleri saklayan TIR sürücüsü gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri bir TIR'da kaçak göçmenler olduğu bilgisi aldı. Iğdır'dan İstanbul istikametin seyir halinde olan B.Ş. idaresindeki TIR, D-100 kara yolu Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda polis ekiplerince durduruldu. Ekipler, yaptıkları kontroller sonucu ülkeye yasadışı yollardan girdiği tespit edilen 5 Afgan uyruklu şahsı yakaladı. Afganistan uyruklu 5 kişi Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken TIR şoförü gözaltına alındı. TIR şoförü B.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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