TIR dorsesinde Afganistan uyruklu 5 göçmen yakalandı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde polisin durdurduğu TIR'ın dorsesinde 5 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenleri saklayan TIR sürücüsü gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

TIR dorsesinde Afganistan uyruklu 5 göçmen yakalandı

Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri bir TIR'da kaçak göçmenler olduğu bilgisi aldı. Iğdır'dan İstanbul istikametin seyir halinde olan B.Ş. idaresindeki TIR, D-100 kara yolu Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda polis ekiplerince durduruldu. Ekipler, yaptıkları kontroller sonucu ülkeye yasadışı yollardan girdiği tespit edilen 5 Afgan uyruklu şahsı yakaladı. Afganistan uyruklu 5 kişi Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken TIR şoförü gözaltına alındı. TIR şoförü B.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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