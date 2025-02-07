TIR dorsesinde Afganistan uyruklu 5 göçmen yakalandı

Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri bir TIR'da kaçak göçmenler olduğu bilgisi aldı. Iğdır'dan İstanbul istikametin seyir halinde olan B.Ş. idaresindeki TIR, D-100 kara yolu Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda polis ekiplerince durduruldu. Ekipler, yaptıkları kontroller sonucu ülkeye yasadışı yollardan girdiği tespit edilen 5 Afgan uyruklu şahsı yakaladı. Afganistan uyruklu 5 kişi Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken TIR şoförü gözaltına alındı. TIR şoförü B.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.