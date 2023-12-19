TIR dorsesinden 85 kaçak çıktı

Ağrı'da yol kontrolünde durdurulan bir TIR'ın dorsesinden 85 kaçak göçmen çıktı. TIR'ın sürücüsü gözaltında.

TIR dorsesinden 85 kaçak çıktı
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Ağrı'da, bir TIR'da Afganistan ve Pakistan uyruklu 85 kaçak göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki yol kontrol uygulama noktasında, durumundan şüphelenilen İran uyruklu sürücü D.A'nın idaresindeki TIR'ı durdurdu.

Kapalı dorseden gelen yoğun koku ve insan sesleri üzerine ekipler, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen kararın ardından arama yaptı.

Dorsede, 82 Afganistan ve 3 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

TIR sürücüsü gözaltına alındı.

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