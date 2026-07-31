Tır hasta taşıyan ambulansı biçti
31.07.2026 03:01
Anadolu Ajansı
Samsun'un İlkadım ilçesinde, ambulans ile tırın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Samsun-Ankara kara yolu Toybelen mevkisinde hasta nakli yapan ambulans ile kavşağa girmek isteyen tır çarpıştı.
Kazada, ambulansta bulunan hasta, hasta yakını, 3 sağlık personeli ve tır sürücüsü yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, çarpışmanın etkisiyle tırın deposundan yola sızan yakıtla ilgili çevrede güvenlik önlemi aldı.