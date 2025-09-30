Tır hırsızlığında 4 kişi tutuklandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde TIR’ın park ettiği yerde olmadığını fark eden şoför, durumu polise bildirdi.

Konuya ilişkin soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri TIR hırsızlığına karışan şüphelilerin M.K., M.Y., O.Y. ve Y.A. olduğunu tespit etti.

29 Eylül günü düzenlenen operasyonla şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.K., M.Y., O.Y. ve Y.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.