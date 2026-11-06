TIR ile çarpışan otomobil alev topuna döndü. İki kişi feci şekilde yanarak öldü

Çan ilçesine bağlı Paşaköy yakınlarında bir benzin istasyonu önünde meydana gelen kazada, TIR ile çarpışan ve plakası öğrenilemeyen otomobilin ilk olarak kaza yerinden 3 kilometre geride başka bir otomobil ile maddi hasarlı kazaya karıştığı ileri sürüldü.

Olay yerinden kaçan otomobil 3 kilometre sonra benzin istasyonu önünde Çanakkale 'den Çan'a seyir halinde olan T.B'nin kullandığı TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından ortalık savaş alanına dönerken, TIR'la çarpışan otomobil ise alev topuna döndü.