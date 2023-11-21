TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Sakarya'da Faruk A. yönetimindeki TIR ile Fırat Baykal yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Kazada, otomobilde sıkışan Fırat Baykal ile yanındaki ismi öğrenilemeyen kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibi tarafından çıkarılan yaralılar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Baykal, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.



TIR şoförü Faruk A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.