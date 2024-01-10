TIR ile çarpışan Tofaş ikiye ayrıldı: 1'i ağır 2 yaralı

Antalya'da öğle saatlerinde Arif Mahallesi Finike-Elmalı D-635 kara yolunda Murat Şahin idaresindeki Tofaş marka otomobil, Elmalı istikametinden Finike istikametine doğru seyir halinde olan Mustafa Barış idaresindeki TIR ile çarpıştı.



Kazada Tofaş marka aracın şoförü Murat Şahin ağır yaralanırken, yolcu olarak bulunan Mehmet Zeybek hafif olarak yaralandı.



İhbarın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla Finike Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kazada Tofaş marka araç ortadan ikiye ayrıldı.

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