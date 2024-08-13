TIR ile kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Bitlis-Diyarbakır kara yolunun 35'inci kilometresindeki Destumi mevkisinde Bitlis'ten Diyarbakır yönüne giden otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı yönden gelen TIR ile çarpıştıktan sonra yol kenarındaki su kanalına düştü.

Kazada otomobildeki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, İtfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan 2'si kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, sıkışan 2 kişi de ekipler tarafından çıkarıldı.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalelerini yaptığı yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Bitlis Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.