TIR ile karşı karşıya geldi: Manevra yapıp yayaya çarptı
İstanbul Bayrampaşa'da U dönüşü sırasında TIR'a çarpmamak için manevra yapan pikap sürücüsü kaldırımdaki bir yayaya çarptı.
Bayrampaşa Abdi İpekçi Caddesi'nde TIR şoförü Sebahattin E., U dönüşü yaptığı sırada, seyir halindeki hafif ticari araçla karşı karşıya geldi.
TIR'ı son anda fark eden Ege R. aracıyla ani manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan hafif ticari araç yol kenarında yürüyen öğretmen Yasemin Sağlam'a çarptı.
Çarpmanın etkisiyle vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan öğretmen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yasemin Sağlam'ın hastanedeki tedavisi devam ederken pikap ve TIR şoförü adli kontrol şartıyla adli makamlarca serbest bırakıldı.
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