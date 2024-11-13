TIR ile motosikletin feci kazası
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde TIR ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. TIR sürücüsü gözaltına alınırken yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden F.K. idaresindeki motosiklet, Gebze geçişinde aynı yönde giden Ç.U'nun kullandığı TIR'la çarpıştı.
TIR'ın yaklaşık 20 metre sürüklediği motosikletli ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
TIR sürücüsünün gözaltına alındığı kaza nedeniyle Ankara istikametinde bir süre kontrollü sağlanan ulaşım araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
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