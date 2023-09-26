TIR ile öğrenci servisi çarpıştı: 1 ölü

Samsun'da TIR ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Atatürk Bulvarı 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Murat Akçay yönetimindeki TIR, kavşakta Hasan Çelik idaresindeki öğrenci servisi ile çarpıştı.

Kazada, İncesu Mahallesi Muhtarı olan öğrenci servisi sürücüsü Hasan Çelik olay yerinde hayatını kaybederken, 6 öğrenci de yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza haber alan muhtar ile öğrenci aileleri olay yerine gelerek gözyaşı döktülar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.