TIR ile öğrenci ve öğretmenlerin taşındığı minibüs çarpıştı: 7 yaralı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde etkinlikten dönen öğrenci ve öğretmenlerin taşındığı minibüs ile TIR'ın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

TIR ile öğrenci ve öğretmenlerin taşındığı minibüs çarpıştı: 7 yaralı

Kaza, gece saatlerinde -Diyarbakır kara yolu, Mazıdağı Kavşağı Üçyol mevkisinde meydana geldi.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR, kent merkezindeki bir etkinlikten Derik ilçesine dönmekte olan öğretmen ve öğrencilerin taşındığı Hasan A. yönetimindeki minibüsle çarpıştı.

Kazada, minibüsteki 5 kişi ve araç sürücüleriyle birlikte 7 kişi yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

TIR ile öğrenci ve öğretmenlerin taşındığı minibüs çarpıştı: 7 yaralı - 1

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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