TIR ile öğrenci ve öğretmenlerin taşındığı minibüs çarpıştı: 7 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Mardin-Diyarbakır kara yolu, Mazıdağı Kavşağı Üçyol mevkisinde meydana geldi.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR, kent merkezindeki bir etkinlikten Derik ilçesine dönmekte olan öğretmen ve öğrencilerin taşındığı Hasan A. yönetimindeki minibüsle çarpıştı.

Kazada, minibüsteki 5 kişi ve araç sürücüleriyle birlikte 7 kişi yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.