Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, Anadolu Otoyolu'nda Ankara istikametine giden T.Ş. idaresindeki TIR, Tepetarla mevkisinde bariyerleri aşarak karşı yönden gelen Hüsnü Kadeş yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık personeli yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Kadeş'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kadeş'in cenazesi, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kazada yaralanan otomobildeki Tugay K. ise aynı hastanede tedavi altına alındı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle İstanbul yönünde bir süre aksayan trafik akışı, otomobilin çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.