Adana’da TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı belirtildi. Kaza, Çukurova ilçesi Karahan Mahallesi’nde meydana geldi.
Ahmet Y.’nin kullandığı TIR ile Abdulkadir E. idaresindekotomobil çarpıştı. Kazada Hürü Ekiz (75) olay yerinde hayatını kaybederken araç içerisinde bulunan sürücü ile birlikte 2 kişide yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden yaşlı kadının cesedi ise Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.