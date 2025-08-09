Tır ile otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü

Bilecik'te tır ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Tır ile otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü

Yenişehir- kara yolunda Pelitözü Kavşağı yakınlarında Selda Ateş (53) idaresindeki otomobil, H.P. (55) isimli şahsın idaresindeki dorse plakalı tırla çarpıştı. Kaza sonucunda otomobil hurdaya döndü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince, otomobil sürücüsü Selda Ateş'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobilde yolcu olarak bulunan M.E.A. (13) ve A.S.A. (17) ile tır sürücüsü H.P. olmak üzere kazada yaralanan 3 şahsın Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...