TIR ile yayaya çarparak ölümüne neden olan sürücü "asli kusurlu" bulundu

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, 7 Aralık'ta Aziziye ilçesinde E-80 karayolu üzerinde yürürken TIR'ın çarpması sonucu Nurullah Soysal'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili sanık tutuklu sürücü Mehmet Çıbık hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.



Erzurum 4. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, müşteki ifadesi, sanık savunması, trafik bilirkişi raporu, kaza kusur tespit tutanağı, olay yeri inceleme raporu, teşhis tutanağı yer aldı.



İddianamede, sanık Çıbık'ın aracıyla kara yolunda seyir halindeyken cep telefonundan navigasyonu açmaya çalıştığı sırada bir anlık direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine, yol kenarında yürürken çarptığı Soysal'ın hayatını kaybettiği belirtildi.



Çıbık'ın kaldırıma vurduğunu ya da çukura düştüğünü sanarak yoluna devam ettiği anlatılan iddianamede, sürücünün bir süre sonra yolun kenarında durduğu esnada TIR'ın sağ kısmında hasar olduğunu fark ettiği, yol kenarında gördüğü bereyi alarak Bingöl'e devam ettiği ve Karlıova ilçesinde yakalandığı, kolluk görevlilerini gördüğü esnada yanına aldığı bereyi aracından attığı ancak durumun fark edilmesi üzerine berenin muhafaza altına alındığı kaydedildi.

"İKRAR MAHİYETİNDEKİ SAVUNMASIYLA DOĞRULANDI"



İddianamede, olayın meydana geliş, devam ediş ve çıkış şekliyle ilgili şunlar kaydedildi:



"Soysal'ın trafik kazasına bağlı olduğu değerlendirilen çeşitli komplikasyonlar sonucu vefat ettiğine yönelik tespitle kesin ölüm sebebinin belirlendiği ölü muayene tutanağı, Soysal'ın bulunduğu konum, Çıbık'ın seyir istikameti ve çarpmaya uyumlu şekilde aracın sağ ön kısmında hasarların meydana geldiğini belirten olay yeri inceleme raporu, olay anına ilişkin kamera kayıtları, Soysal'ın oğlunun söz konusu berenin babasına ait olduğu ifadesi, bilirkişi tarafından tanzim edilen ve meydana gelen olayda asli/tek kusurlu tarafın Çıbık olduğunun, yaya vaziyetteki Soysal'ın ise herhangi bir kusurunun bulunmadığının belirtildiği kaza kusur tespit tutanağıyla da uyumlu trafik bilirkişi raporu ile Çıbık'ın ikrar mahiyetindeki savunmasıyla doğrulandı."



Çıbık'ın eylemiyle ilgili iddianamede, "Çıbık'ın kazanın oluşumunda bilinçli taksirle hareket ettiğine dair delil ya da emare olmamakla birlikte sevk ve idaresindeki aracı seyir halindeyken trafikte dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranıp taksirle hareket etmesi sonucu yaya vaziyetteki Soysal'a çarparak ölümüne neden olma şekilde gerçekleştirmiş olduğu eylemi bir bütün halinde 'Taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak' suçunu işlediğine dair hakkında kamu davası açılmasını gerekli kılacak mahiyette yeterli delil, emare ve şüphenin mevcut olduğu anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.



İddianamede, sanık Mehmet Çıbık'ın "Taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasına ve mahkumiyet verilmesi halinde 3 aydan az ve 3 yıldan fazla olmamak üzere sürücü belgesinin geri alınmasına karar verilmesi talep ediliyor.

