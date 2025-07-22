TIR kaydı, yol kapandı: Uzun araç kuyrukları oluştu

Ardahan'da kayan TIR, karayolunun kapanmasına neden oldu.

Kaza, sabah saatlerinde Ardahan-Kars karayolunun Ortageçit köyü mevkisinde yaşandı.

Karayolunda seyir halinde olan TIR, sağanak yağışın da etkisiyle kayarak yolun kapanmasına neden oldu.

Yolun Ardahan güzergahındaki Ortageçit köyü yönünde kaza nedeniyle yaklaşık 4 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.