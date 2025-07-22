TIR kaydı, yol kapandı: Uzun araç kuyrukları oluştu
Ardahan'da sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kayan TIR, yolun trafiğe kapanmasına neden oldu. Kaza nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.
Ardahan'da kayan TIR, karayolunun kapanmasına neden oldu.
Kaza, sabah saatlerinde Ardahan-Kars karayolunun Ortageçit köyü mevkisinde yaşandı.
Karayolunda seyir halinde olan TIR, sağanak yağışın da etkisiyle kayarak yolun kapanmasına neden oldu.
Yolun Ardahan güzergahındaki Ortageçit köyü yönünde kaza nedeniyle yaklaşık 4 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
Yaklaşık yarım saat boyunca yolda mahsur kalan sürücülerden Yavuz Irmak, "TIR'ın devrilmesi nedeniyle yol trafiğe kapandı. Yaklaşık yarım saattir burada bekliyoruz. Metrelerce TIR ve otomobil kuyruğu var. İnşallah en kısa sürede açılır." dedi.
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