Kocaeli'de E-5 karayolu İstanbul istikametinde bir kişinin yaralandığı trafik kazası, ulaşımda aksaklığa yol açtı.
Alınan bilgiye göre, E-5 karayolu İstanbul yönünde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Seka Tünel girişinde işaret direğine çarpan E.A. idaresindeki TIR'a, arkadan gelen İ.Y. idaresindeki TIR çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araç içinde sıkışan E.A, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kazada yaralanan E.A. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle E-5 karayolunun İstanbul yönü İzmit kesiminde uzun araç kuyrukları oluştu.