TIR kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 12 yaralı

Konya'nın Akşehir ilçesinde İlhan E. yönetimindeki karpuz yüklü TIR, Tren Garı Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen Ekrem Babacan (33) idaresindeki otomobile, ardından Ahmet Mumyakmaz'ın (45) kullandığı otomobile ve Muttalip Koç (41) yönetimindeki tarım işçilerini taşıyan minibüse çarptı.
Hızını alamayan TIR, Süleyman Karabıyık (62) idaresindeki TIR'a çarparak durabildi.
Kazada, sürücülerden Babacan ile minibüste bulunan 11 tarım işçisi yaralandı.
Ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan, durumu ağır olan Songül Kumrili K., Konya'ya sevk edildi.
TIR sürücüsü İlhan E. gözaltına alındı.
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