TIR, köfte yiyen müşterilerin arasına daldı: 5 kişi yaralandı

Kaza, Kocaeli’nin Derince Liman Işıklar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarında köfte ekmek yiyen müşterilerin arasına daldı. Bir müşteri TIR'ın altında kalırken, 4 kişi ise çarpmanın etkisiyle savrularak yaralandı. Kazayı gören işletme sahibi ve vatandaşlar can havli ile yardıma koşarken, ismi öğrenilemeyen TIR sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, TIRın altında kalan yaralıyı kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde araç altında çıkarılan yaralı sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Orhan Onaylı, Halit Ünlütürk, Cihan Malkoç, Mevlüt Çitli, Osman Yağmur isimli 5 yaralı çevre hastanelere kaldırıldı. 5 yaralıdan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayı gören iş yeri çalışanı, “Müşterilerin olduğu bölgeye TIR girdi. TIR'ın hızı 100-110 vardı. İş yerinde baya müşteri yoğunluğu vardı. Müşteriler oturup köfte ekmek yiyorlardı.” dedi.



Kazada park halindeki bazı araçlarda zarar görürken, polis kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.