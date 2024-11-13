TIR kontrolden çıkarak köprüden uçtu

Balıkesir’in Balya ilçesinde TIR'ın köprüden aşağıya uçtuğu kazada sürücü yaralandı.

TIR kontrolden çıkarak köprüden uçtu

Edinilen bilgiye göre, kaza Balya-Yenice Yolu Müstecap Mahallesi yakınlarında meydana geldi. O.Ç. idaresindeki 45 AGM 552 plakalı TIR kontrolden çıkarak, köprüden aşağı uçtu.

TIR kontrolden çıkarak köprüden uçtu - 1

Kazada sürücü yaralanırken İtfaiyesi Balya İtfaiye Grup Amirliği, sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine geldi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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