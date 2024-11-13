TIR kontrolden çıkarak köprüden uçtu

Edinilen bilgiye göre, kaza Balya-Yenice Yolu Müstecap Mahallesi yakınlarında meydana geldi. O.Ç. idaresindeki 45 AGM 552 plakalı TIR kontrolden çıkarak, köprüden aşağı uçtu.

Kazada sürücü yaralanırken Balıkesir İtfaiyesi Balya İtfaiye Grup Amirliği, sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine geldi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.