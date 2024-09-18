TIR lastiğinde uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.



Bu kapsamda kent girişinde durdurulan TIR'da yapılan aramada, stepne içerisinde 40 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonun devamında belirlenen eve düzenlenen baskında ise 83 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu yakalandı.



Gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

