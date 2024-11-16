TIR makas atarken bariyerlere çarptı
Çorum'da TIR'ın makaslaması sonucu Çorum-Samsun kara yolu, bir saat ulaşıma kapalı kaldı.
Sürücüsü öğrenilemeyen yabancı plakalı TIR, Çorum-Samsun kara yolu Elvan Çelebi Köprüsü yakınlarında makaslayarak bariyere çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle yolun Samsun yönü ulaşıma kapandı, yolda araç kuyruğu oluştu.
Yaklaşık bir saat ulaşıma kapalı kalan yol, TIR'ın kaldırılmasının artından yeniden trafiğe açıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Gündem
- Çorum