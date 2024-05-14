Tır, motosiklete çarptı: Baba hayatını kaybetti, 4 yaşındaki çocuğu ağır yaralı

Kilis'te Öncüpınar Mahallesi İl Özel İdare Kavşağında M.A.E. yönetimindeki 27 DB 207 plakalı briket yüklü tır, Hamza Kırmızı (27) yönetimindeki 79 MA 2738 plakalı motosiklete çarptı.
1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Hamza Kırmızı ile 4 yaşındaki oğlu Z.K., 112 Sağlık ekiplerince Kilis Prof. Dr. Alaaddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 4 yaşındaki Z.K. ise sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI
Tır sürücüsü M.A.E. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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