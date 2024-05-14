Tır, motosiklete çarptı: Baba hayatını kaybetti, 4 yaşındaki çocuğu ağır yaralı

Kilis'te briket yüklü tır, motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, 4 yaşındaki çocuğu ise ağır yaralandı. Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Tır, motosiklete çarptı: Baba hayatını kaybetti, 4 yaşındaki çocuğu ağır yaralı

'te Öncüpınar Mahallesi İl Özel İdare Kavşağında M.A.E. yönetimindeki 27 DB 207 plakalı briket yüklü tır, Hamza Kırmızı (27) yönetimindeki 79 MA 2738 plakalı motosiklete çarptı.

Tır, motosiklete çarptı: Baba hayatını kaybetti, 4 yaşındaki çocuğu ağır yaralı - 1

1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Hamza Kırmızı ile 4 yaşındaki oğlu Z.K., 112 Sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaaddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 4 yaşındaki Z.K. ise sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Tır, motosiklete çarptı: Baba hayatını kaybetti, 4 yaşındaki çocuğu ağır yaralı - 2

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Tır sürücüsü M.A.E. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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