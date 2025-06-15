TIR otomobile arkadan çarptı: Dört yaralı

Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında dört kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı-Emet karayolunun beşinci kilometresinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Tavşanlı'dan Emet yönüne seyir halinde olan Nuri K. (48) idaresindeki 43 DB 441 plakalı TIR, aynı istikamete seyir halinde olan Kadir G. (38) idaresindeki 43 PC 399 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kaza ihbarı üzerine belirtilen yere 112 ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.

Kazada otomobilde yolcu konumunda bulunan bulunan Ü.G. (34 ), E.G. (11), K.G.(9) ve E.G. (7) yaralandı.

Yaralılar 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.