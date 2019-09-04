D-100 (E-5) kara yolu Kocaeli İzmit Seka Tüneli girişinde, İstanbul yönünde seyreden Mehmet Balkan idaresindeki TIR, yan yola ters yönden girerek ana yola girmeye çalışan Salih Yaprak idaresindeki otomobile çarptı.
Kazanın etkisiyle kontrolden çıkan TIR, daha sonra refüjdeki bariyerleri aşarak Ankara yönüne geçti. Bu sırada TIR’ın parçaladığı demir bariyer Ankara yönünde seyreden Abdülkerim Demir idaresindeki araca çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi.
Acil sağlık ekipleri kazada yaralanan otomobil sürücüsü Salih Yaprak’ı ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra İzmit Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kaza yapan otomobilden yara almadan çıkan sürücü Salih Yaprak’ın kızı Ebrar Yaprak, kucağındaki kardeşi Ali Yahya Yaprak ile birlikte kaldırımda oturarak uzun süre aracın enkazını izledi.
Kaza nedeniyle D-100 kara yolu yaklaşık 1 saat çift yönlü olarak trafiğe kapanırken ulaşım yan yollardan sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.