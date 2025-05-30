Tır otomobili biçip zeytinliğe daldı: 1 ölü
Bursa'da karşı yönden gelen otomobili altına alan tır, yoldan çıkarak zeytin bahçesine girdi. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, gece yarısı Orhangazi İznik yolu Yeniköy mevkisinde meydana geldi.
İznik'ten Orhangazi istikametine seyreden Serdar B. idaresindeki tır, karşı istikametten gelen 44 yaşındaki Fuat Akdemir'in kullandığı otomobil ile çarpıştı.
Altına aldığı aracı metrelerce sürükleyen tır yoldan çıkıp zeytin bahçesine girdi ve yaklaşık 50 metre sonra durabildi.
Otomobil sürücüsü Fuat Akdemir’in kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kazayı hafif yaralı olarak atlatan tır sürücüsü ise kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
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