TIR otomobili ikiye ayırdı

Çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen aracın sürücüsü Murat Şahin ağır yaralandı.



Yolcu olarak bulunan Mehmet Zeybek ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı.



İhbarın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla Finike Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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