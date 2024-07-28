TIR, otomobilin üzerine devrildi: 1'i çocuk 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde şerit değiştirmek isteyen sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, karşı yönden gelen otomobilin üzerine devrildi. Devrilen TIR'ın dorsesinin altında kalan otomobildeki yolcu ile TIR sürücüsünün 5 yaşındaki oğlu yaralandı.

TIR, otomobilin üzerine devrildi: 1'i çocuk 2 yaralı

İnegöl'den istikametine TIR'la seyir halinde olan Necati K.(40), kavşaktaki yol çalışması nedeniyle şerit değiştirmek istediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan TIR'ın dorsesi karşı yönden gelen Ferhat A.(30) yönetimindeki otomobilin üzerine devrildi.

Saat 10.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı'nda meydana gelen kazada TIR sürücüsünün yanında bulunan 5 yaşındaki oğlu Çınar K. ile otomobilde bulunan Yılmaz A. (61), yaralandı.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

TIR ile dorsesinin çekici ile kaldırılmasının ardından yolda trafik akışı normale dönerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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