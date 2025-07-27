Tır otoyolda 3 aracı biçti



Adana'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.



Kaza, gece yarısı Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Adana Organize Sanayi Bölgesi (OSB) istikametinde, yol bakım çalışması yapılan noktada meydana geldi.



Bir tır önce arıza yapan bir otomobil ile onu kurtarmak için bölgeye giden çekiciye, ardından da bir başka araca çarptı.



Kazada yaralanan 8 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

