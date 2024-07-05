TIR şoförleri birbirine girdi: 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfalı TIR şoförleri Halil Kurtboğan (54), S.K. (39), M.E. (40) ve A.K. (36) Konya'nın Ereğli ilçesi Karkacı Mahallesi Organize Sanayi Kavşağı yakınında karşılaşınca, aralarındaki daha önceki husumetten dolayı yolun kenarına durup kavgaya tutuştu.

Saat 12.00 sıralarında çıkan kavgada Halil Kurtboğan ve yanındaki oğlu Mehmet Kurtboğan (15), bıçakla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mehmet Kurtboğan, yaşamını yitirdi.

Baba Halil Kurtboğan ise ilk tedavisinin ardından Konya'daki bir hastaneye sevk edildi.

Jandarma, 3 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.