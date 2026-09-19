Tır şoförleri sınırda birbirine girdi
19.09.2026 05:29
DHA
Kazada iki tırda maddi hasar oluştu.
Suriye'ye geçmek için Cilvegözü sınır kapısında bekleyen tır şoförleri arasında, maddi hasarlı trafik kazasının ardından kavga çıktı. 3 kişi yaralandı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan geçmek için bekleyen bir tıra sollama yapan başka bir TIR çarptı. Hasarlı kaza sonrası tır şoförleri arasında kavga çıktı.
Olayda darp edilen 3 şoför yaralandı. Bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kavgaya karışan kişileri gözaltına alan jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.