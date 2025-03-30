TIR şoförlerinin bayram mesaisi

Ramazan Bayramı nedeniyle yollarda araç sayısı artınca, Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan Sarp Sınır Kapısı’nın Türkiye tarafında bekleyen TIR’lar yoğunluk oluşturdu.



Dorselerindeki tonlarca ağırlığındaki yükle sıra bekleyen şoförlerin birçoğu, bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da yollarda karşılıyor.



Bayramı evlerinden uzakta geçiren şoförler, telefonla görüntülü konuşup, sevdikleri ve aileleriyle bayramlaşıyor.