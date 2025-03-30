TIR şoförlerinin bayram mesaisi

Gürcistan üzerinden Kafkaslara açılan Sarp Sınır Kapısı’ndaki TIR yoğunluğu bayramda da sürüyor. Kapıdan geçmek için uzun kuyruklar oluşturan uluslararası taşımacılık yapan TIR şoförleri, bayramı ailelerinden uzak, yollarda geçiriyor.

TIR şoförlerinin bayram mesaisi

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nedeniyle yollarda araç sayısı artınca, üzerinden Kafkas ülkelerine açılan Sarp Sınır Kapısı’nın tarafında bekleyen TIR’lar yoğunluk oluşturdu.

Dorselerindeki tonlarca ağırlığındaki yükle sıra bekleyen şoförlerin birçoğu, bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da yollarda karşılıyor.

Bayramı evlerinden uzakta geçiren şoförler, telefonla görüntülü konuşup, sevdikleri ve aileleriyle bayramlaşıyor.

TIR şoförlerinin bayram mesaisi - 1

Mesleğinin zorluklarını anlatan TIR şoförü Özkan Altınkaya, “Bayramımız, seyranımız yok. Ailemiz bayramda yanlarında olmamızı istiyor, üzülüyorlar ama hayat şartları bu.” diye konuştu.

30 yıllık şoför Soner Aydın da “Geçmişte saysam 10 bayram belki ailemle geçirmişimdir. Genelde Kurban Bayramı’na kendimi ayarlıyorum. Gidip gelmem bazen bir ayı buluyor.” ifadelerini kullandı.

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