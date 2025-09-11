TIR şoförü, park halindeki aracında ölü bulundu
Çorum'da TIR şoförü, park halindeki aracında ölü bulundu.
Çorum-Samsun kara yolu Elvançelebi Köprüsü yakınındaki bir akaryakıt istasyonunda park halindeki bir TIR'ın uzun süre hareket etmediğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen ekipler, TIR'ın şoförünü hareketsiz halde buldu.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Sezer Şahin'in (39) hayatını kaybettiği belirlendi.
Şahin'in cenazesi, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
- Etiketler :
- Yerel Haber
- Ölüm
- Çorum