Tır şoförü uyudu, ortalık savaş alanına döndü

Mersin'de uyuduğu öne sürülen sürücü trafik kazasına neden oldu.

Kaza, sabaha karşı Mersin-Antalya D-400 Karayolu'nda Erdemli ilçesi Arpaçbahşiş Mahallesi sınırlarında meydana geldi.

İddiaya göre, H. K. idaresindeki tır, sürücüsünün direksiyon başında uyuması nedeniyle kontrolden çıktı.

Önce üst geçide çarpan tır ardından da kaldırımda bir ağacı devirerek karşı şeride geçti ve park halindeki iki araca çarptı.

Sürücüsünün uyanıp manevra yapmasıyla son anda fırına girmekten kurtulan tır, bir evin bahçe duvarının önünde durabildi.