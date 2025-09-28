TIR şoförünün acı sonu: Yükünü boşaltmaya hazırlanıyordu

Bolu'da bir TIR sürücüsüne, aracının brandasını katldığı sırada otomobil çarptı.

Kaza, gece saat 00.30 sıralarında Bolu-Mudurnu Karayolu Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, S.O. yönetimindeki 14 AAU 095 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 78 DD 188 plakalı tomruk yüklü TIR'ın sürücüsü Semih Özeken'e çarptı.

YÜKÜNÜ İNDİRMEYE HAZIRLANIYORDU

Özeken'in, fabrikaya yük boşaltmak için TIR'ın brandasını yola yakın noktada katladığı sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ



Ambulansla Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Özeken, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.