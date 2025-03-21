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TIR şoförünün feci ölümü

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde TIR şoförü Orhan Kalman, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

TIR şoförünün feci ölümü

Balıkesir'de sürücü Orhan Kalman, Savaştepe ilçesi Karaçam Mahallesi'nde kullandığı TIR'a yüklenen gübrenin üzerini brandayla kapatmak istedi.

Bu sırada dorsenin üzerinden geçen yüksek gerilim hattına temas eden Kalman yaralandı.

Kalman, vatandaşlarca çağrılan ambulansla önce Savaştepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalenin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edilen TIR şoförü kurtarılamadı.

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