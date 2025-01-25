TIR sürücüsü aracında ölü bulundu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, TIR sürücüsü park halindeki aracında ölü bulundu.

TIR sürücüsü aracında ölü bulundu

İzmir-Ankara karayolu Erbiller Sanayi Sitesi önüne park eden 50 ACU 092 plakalı TIR'ın sürücüsünün araçta hareketsiz olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bunun üzerine sağlık ve polis ekipleri belirtilen adrese sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede 50 yaşındaki sürücü M.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücünün cenazesi otopsi için Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

M.K'nin İzmir'in Menemen ilçesinden aldığı demir malzemeleri Nevşehir'e götürdüğünü öğrenildi.

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