TIR ve hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, D-100 kara yolunda Vakıf Geçitveren köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR, kavşakta dönmekte olan Ersin Ayaz yönetimindeki hafif ticari araç ile çarpıştı.

Meydana gelen kazada hafif ticari aracın sürücüsü Ersin Ayaz hafif şekilde yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

D-100 kara yolunda meydana gelen kaza nedeniyle polis ekipleri tarafından trafik kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.