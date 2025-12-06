Tıra arkadan çarpan araçta 2 kişi öldü

Başkentte, Çevreyolu İstanbul istikameti Eryaman mevkisinde B.K. idaresindeki otomobil, tıra arkadan çarptı.

Olay yerine sağlık polis, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobildeki B.K ve E.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan M.C. ise ambulansla Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın etkisiyle dorsenin altına sıkışan araç, vinç yardımıyla tırdan ayrılabildi.